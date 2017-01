Via Bufalini, rapina in gioielleria: colpo da 15mila euro

Rapina da 15mila euro ieri pomeriggio alla gioielleria Daniel Greys di via Bufalini. Un uomo, descritto con accento meridionale, è entrato intorno alle 17 nella gioielleria, nel pieno centro di Firenze, non lontano dal Duomo, costringendo l'unico dipendente presente a consegnargli 2 anelli, un orologio e un bracciale per un valore complessivo di oltre 15mila euro.

L'uomo, in scarpe da ginnastica, giubbotto scuro e cappuccio, non era armato: ha costretto il dipendente a consegnargli i gioielli strattonandolo con forza, a mani nude. Poi è scappato in direzione di via dei Servi, ora è ricercato dalla polizia.