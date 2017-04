Rapina in casa all'Isolotto: madre e figlio sotto tiro di una pistola

La notte scorsa irruzione in un'abitazione di Via Massa. Tre malviventi, secondo il racconto riportato dalla vittima, un 64enne, lo hanno accecato con delle torce per poi puntargli una pistola alla testa. Tenendo lui e l'anziana madre sotto tiro. Quindi i malviventi, tutti a volto scoperto, prima di fuggire avrebbero preso alcune centinaia di euro e i monili nascosti nella casa. Prima di andarsene avrebbero chiuso madre e figlio a chiave in una stanza.

L'uomo è stato poi liberato da un operaio che lavorava in un appartamento vicino. Sul posto è intervenuta la polizia e il personale della scientifica. Le vittime della rapina non sono state picchiate e non hanno dovuto richiedere l'intervento del 118.