Denuncia violenza poi ritratta: "L'ho inventata"

Ieri una ragazza è stata accompagnata in questura dopo che aveva raccontato al padre di essere stata violentata da degli amici del fidanzato durante alcuni riti satanici. Il racconto della giovane ha però presentato numerose lacune. Motivo per cui gli agenti della squadra mobile di Firenze hanno più volte sentito la donna. Quest'ultima con problemi di stupefacenti tanto che in passato avrebbe persino venduto il proprio cellulare per racimolare un po' di denaro.

Gli agenti hanno accompagnato la ragazza in ospedale per verificare la presenza di segni di violenza. Dal nosocomio fiorentino hanno dato parere negativo. Dopo ulteriori riscontri sulla storia la ragazza ha ritrattato tutto.