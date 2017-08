Ragazza di Bagno a Ripoli morta per overdose di droga a Pisa

Ieri pomeriggio una ragazza di 25 anni, residente a Bagno a Ripoli, è morta in via delle Sette Volte a Pisa. Sul posto è intervenuta la Misericordia che ha provato a soccorre la ragazza senza successo. E' probabile che il decesso sia dovuto ad una overdose: due sirighe sono state trovate di fianco alla giovane. Sul posto la Polizia di Stato.



La 25enne sarebbe stata conosciuta come assuntrice di sostanze stupefacenti. Gli inquirenti vogliono capire se la giovane donna sia morta per una partita di droga tagliata male. Questo alla luce del fatto che ieri un 39enne di Pistoia, noto per varie segnalazioni nell'ambito degli stupefacenti, è stato trovato senza vita con una siringa accanto al corpo. Disposta l'autopsia sul corpo della donna.