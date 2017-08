Radicali in visita a Sollicciano: ventilatori arrivati ma ancora fermi

Stamani una delegazione dei radicali si è recata in visita a Sollicciano per verificare la situazione interna al carcere. La delegazione ha poi incontrato la stampa all'esterno dell'istituto penitenziario. "I radicali - ha spiegato Massimo Lensi, appartenente all'associazione per l’iniziativa radicale Andrea Tamburi- faranno presenti quali sono le carenze organiche al sindaco". I radicali hanno poi riferito che i ventilatori donati dalla Regione non sono ancora stati messi in funzione. "I ventilatori sono arrivati ma non sono ancora attivi. Anche se presto saranno installati". Si attenderebbe l'ok dell'Asl.



Le condizioni nell'istituto fiorentino sarebbero critiche come in molte altre carceri italiane. "Sono 193 le carceri che non rispettano la legalità costituzionale della finalità rieducativa della pena - ha spiegato la coordinatrice della presidenza del partito radicale Rita Bernardini".



Presente anche l'attore comico, iscritto ai radicali, Paolo Hendel. "Molte cose non funzionano - ha detto Hendel -. Un caldo spaventoso, credo la tortura non sia prevista. Più che un nuovo stadio ci sarebbe da fare un nuovo carcere".