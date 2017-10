Il quinto ristorante di lusso migliore d'Italia è fiorentino

Il quinto ristorante di lusso migliore d'Italia è la "Bottega del Buon Caffè" di Lungarno Benvenuto Cellini a Firenze. Lo afferma l'annuale classifica di TripAdvisor Travelers' Choice Restaurants.

E' il primo anno che il ristorante fiorentino entra a far parte di questo particolare elenco.

I vincitori sono stati determinati utilizzando un algoritmo che ha preso in considerazione la quantità e la qualità delle recensioni per i ristoranti in un periodo di 12 mesi. "Mangiare nei ristoranti vincitori dei Travelers' Choice Restaurants significa non solo consumare un pasto, ma soprattutto provare esperienze uniche e vivere momenti indimenticabili - ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l'Italia -. Se, come diceva Jean Brunhes, 'Mangiare è incorporare un territorio' questi ristoranti rappresentano anche una vetrina d'eccellenza per le destinazioni che li ospitano".

Chef del ristorante è lo stellato Antonello Sardi. "Autenticità e onestà sono alla base di tutto quello che creiamo al Buon Caffè - scrive il ristorante nella sua presentazione su Facebook -. I nostri menù sono pensati ognuno a seconda delle stagioni. Il pescato del giorno viene consegnato fresco giornalmente dalle acque del Mediterraneo; le carni provengono da allevamenti liberi locali, mentre ortaggi, frutta, verdura, erbe aromatiche e miele sono forniti dalla nostra fattoria in campagna. Nel rispetto del territorio fiorentino circostante i nostri menù sono pensati per riflettere la cultura culinaria e il patrimonio gastronomico unico di questa regione".