Sant'Ambrogio cambia look. Approvato il progetto di riqualificazione

Il quartiere di Sant'Ambrogio cambia volto. Tre le linee d'intervento: tutela alla residenza, rinnovamento del mercato e creazione di uno spazio urbano funzionale tra piazza Annigoni (dove si troverà il mercato delle pulci), piazza dei Ciompi e la piazza del mercato.

La proposta dell'assessore allo Sviluppo economico Cecilia Del Re è stata approvata dalla giunta comunale venrdì 11 agosto a Palazzo Vecchio.

Il progetto prevede un'area verde in piazza dei Ciompi, intorno alla quale verranno realizzate fiere e mercati - non di tipo alimentare - a frequenza settimanale e mensile con postazioni ambulanti. In piazza Annigoni, come prima accennato, saranno realizzate le strutture permanenti per il mercato delle pulci così da rendere piazza dei Ciompi più vivibile, grazie anche al nuovo giardino.