Quartiere 5, ecco il nuovo giardino del Lippi

Sono terminati i lavori di riqualificazione nell'area verde in Via Pietro Fanfani, nel Quartiere 5. Un investimento, curato dalla direzione ambiente del Comune, di oltre 120mila euro.

Ieri pomeriggi è stata inaugurata la rinnovata area verde dal sindaco Dario Nardella, l'assessore all'ambiente Alessia Bettini e il presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli. Presenti anche il presidente della commissione ambiente Fabrizio Ricci, il presidente della commissione ambiente del Quartiere 5 Filippo Ferraro e la consigliera Alessandra Innocenti.

L'area verde ha una superficie di circa 22.800 metri quadrati, è completamente recintata e dotata di illuminazione, con attrezzature ludiche e sportive ed alcuni tavoli da picnic. Al suo interno si trovano un campo di calcio e un di calcetto in terra battuta, un campo da basket e pallavolo, una pista di pattinaggio. C'è anche un area per cani di circa 1.900 metri quadrati recintata e dotata di fontanella.

Sono stati anzitutto sostituiti i giochi per bambini (nuovi giochi a molla, nuove altalene e un gioco polifunzionale conformato a villaggio con tre casette), in alcune parti è stata ripristinata la pavimentazione in asfalto, le panchine esistenti sono state collocate su piattaforme in cemento per una migliore fruizione delle stesse. A completamento dei lavori sono arrivati nuovi arredi (cartelli ammonitori, portabiciclette e bacheche informative), puliti pozzetti e canalette, il campo di calcetto è stato dotato di nuove porte ed è stata verniciata la cancellata. Il Comune ha poi risistemato la pista di pattinaggio.

Qui ha trovato posto anche un cervo in legno dell’artista fiorentino Sedicente Moradi. Una serie di queste creature fantastiche era stata sistemata, la scorsa estate, lungo la passeggiata sotto al lungarno Torrigiani. Tutte queste opere sono state realizzato con il materiale di risulta recuperato dai boschi di montagna, alle rive dei fiumi, fino alle spiagge.

"Abbiamo stanziato somme in bilancio e mantenuto la promessa – ha dichiarato il sindaco Nardella – i residenti ora hanno un giardino più bello e più sicuro".