Isolotto: il giardino pronto da un anno chiuso a tempo indeterminato | FOTO

E' una storia che si trascina ormai da dieci anni e che ancora, purtroppo, non vede la luce. All'Isolotto c'è un parcheggio interrato realizzato, terminato e mai aperto. Ma se i posti auto sono stati in parte venduti, il giardino sovrastante, realizzato laddove un tempo c'erano platani di pregio ambientale, è pronto da un anno ma ancora chiuso. Periodicamente viene effettuata la manutenzione, ma le altalene e gli altri giochi restano per ora soltanto un sogno per i bambini che si aggirano per il quartiere.

La telenovela del cosiddetto "Quadrilatero verde" fra via Torcicoda, viale del Platani, via Signorini e via Viani parla di un burrascoso rapporto con i cittadini, che raccolsero 4.000 firme per bloccare il progetto. L'amministrazione tirò dritto, abbattendo gli alberi di un'area che il Fondo Italiano per l’Ambiente (FAI) aveva inserito al 10° posto in Italia tra i beni da salvare, ma i lavori sono proseguiti a ritmo di lumaca: partiti nel 2011 si sono fermati dopo circa due mesi per il fallimento della ditta che li doveva eseguire. Dopo quello stop ruspe hanno ripreso i lavori soltanto nel maggio del 2014, completando l'opera nell'estate del 2016.

"Il giardino è ancora sottoposto alla procedura di approvazione del collaudo e cessione dal privato al Comune e non sappiamo ancora quanto tempo ci vorrà", spiega il Presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni. "Purtroppo - aggiunge - in questi casi la burocrazia è micidiale. Sono due anni che ci stiamo dietro sollecitando costantemente gli uffici". "Nel frattempo - sottolinea ancora Dormentoni - la manutenzione è a carico del privato realizzatore e lo sarà per cinque anni dal momento della cessione al Comune".