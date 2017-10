Piazza della Repubblica, pullman turistico tedesco in piena area pedonale / FOTO

Un pullman turistico è sbucato oggi, poco dopo le 14, nel centro di piazza della Repubblica. Il mezzo, con targa tedesca e senza passeggeri a bordo, è stato fermato da alcuni agenti della polizia municipale.

Per il conducente, probabilmente tratto in inganno dal navigatore, è scattata una maxi multa da 400 euro, come previsto dall'ordinanza in vigore dall'agosto scorso.

L’uomo, cittadino tedesco, ha pagato immediatamente la multa. Gli agenti hanno poi scortato il pullman fuori dal centro storico.