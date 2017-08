Pullman in centro, arriva la stangata: multe da 500 euro

Dopo i recenti casi di pullman turistici arrivati in pieno centro (fino a far sbarcare i turisti accanto al Battistero, in piazza Duomo) Palazzo Vecchio corre ai ripari: multe tra i 400 e i 500 euro per i pullman turistici che arrivano senza autorizzazione nel cuore del centro storico e possibile confisca del mezzo se non si paga subito la sanzione.

È quanto prevede l’ordinanza firmata ieri (esecutiva da domani, lunedì 7 agosto) dall’assessore alla sicurezza Federico Gianassi. Nell'ordinanza vengono elencate le aree in cui i pullman turistici non in possesso della necessaria autorizzazione al transito e alla fermata oppure in possesso di un permesso su un itinerario diverso, andranno incontro alla multa più pesante, stabilita da un minimo di 400 a un massimo di 500 euro, ed eventualmente alla confisca.

Si tratta di piazza San Giovanni, piazza del Duomo, via dei Calzaiuoli, piazza Signoria, via Por Santa Maria, Ponte Vecchio, piazza del Mercato Nuovo, via Calimala, piazza della Repubblica, via Roma, piazza Santa Croce. Specificate anche le dimensioni dei mezzi oggetto di ordinanza: lunghezza superiore 5,50 metri e larghezza superiore 2,10 metri.