Pulizia strade: ad agosto sospesi i lavaggi notturni

A Firenze la pulizia delle strade, ma solo quella notturna, sarà sospesa da lunedì 7 a domenica 20 agosto 2017 (compresi) con esclusione delle aree all’interno dei viali di circonvallazione ed Oltrarno, dove viene garantito l’intervento con cadenza quindicinale. A comunicarlo in una nota è Alia, la società subentrata a Quadrifoglio nella gestione dei rifiuti e dei servizi di spazzamento a Firenze. In tutti i comuni ex area Quadrifoglio martedì 15 agosto 2017 saranno sospesi i servizi di raccolta rifiuti “porta a porta” (ad eccezione di Impruneta) e di spazzamento (anche diurni).

Nelle zone interessate dalla sospensione notturna sarà comunque effettuata una pulizia di mantenimento in orario diurno. Nella giornata di martedì 15 agosto 2017 saranno sospesi i servizi di spazzamento diurno con divieto di sosta e la raccolta rifiuti “porta a porta” (ad eccezione di Impruneta), mentre saranno effettuati solo i servizi mirati di raccolta rifiuti e spazzamento nel centro storico di Firenze.

Le Ecostazioni resteranno chiuse martedì 15 agosto, restando invariati gli orari negli altri giorni; gli Ecofurgoni non sarano attivi nella giornata di Ferragosto. Gli uffici della Tia-Tares-Tari di via Bibbiena a Firenze fino al 1° settembre resteranno aperti solo dalle 8.30 alle 14 (dal lunedì al venerdì). Maggiori informazioni al sito www.tariareafiorentina.it.

Per quanto riguarda lo smaltimento dell'amianto da utenze domestiche le prenotazioni per il ritiro sono sospese per tutto il mese di agosto; con l’occasione, durante la pausa estiva, saranno ridefinite le modalità di prenotazione e ritiro del kit amianto per le utenze domestiche . Per ulteriori dettagli e informazioni chiamare il Numero Verde 800.330011 (dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30); centralino segnalazioni festivi 055.73391.