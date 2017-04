Acqua, il costo in bolletta aumenta ancora

Firenze era già nota per essere la città con l'acqua più cara d'Italia. E non ci sono buone nuove, tutt'altro: il costo dell' “oro blu” aumenta ancora, e non di poco.

Come riporta La Nazione sull'edizione di oggi, nel 2016 l'acqua in bolletta è aumentata per gli utenti di Publiacqua, fiorentini in testa, del 4%, per l'aumento deliberato dall'Autorità idrica toscana. Dal primo gennaio di quest'anno, 2017, è scattato un ulteriore aumento del 2,9%.

Tra le ultime novità, la divisione delle tariffe per residenti e non residenti: questi ultimi, tra i quali rientrano lavoratori e studenti fuori sede, pagheranno di più e saranno dunque penalizzati (le tariffe vengono stabilite dall'Autorità idrica toscana).

Un'altra 'novità', che riguarda tutti, anche i residenti, è il dimezzamento della 'fascia di consumo agevolata' (cioè quella entro la quale l'acqua consumata costa meno) che passa – come riporta il quotidiano fiorentino -, da 60 a 30 metri cubi d'acqua. Una 'penalizzazione di fatto' per le famiglie numerose, che consumano più acqua.

Prevista anche una nuova sesta fascia di consumi, ancora più cara, ulteriore stangata di fatto per le famiglie numerose: già fino ad oggi, le fasce di consumo hanno fatto in modo che all'aumentare del consumo aumentasse anche il costo dei singoli metri cubi d'acqua consumati. Costi che adesso diventano ancora maggiori.