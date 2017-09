Psicosi ai Gigli, la Cgil: "I lavoratori non sono preparati a gestire situazioni simili"

"Esprimiamo forte preoccupazione per quanto successo ieri al centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio. I lavoratori non sono preparati a gestire questo tipo di emergenze”. E' il commento di Elisa Luppino di Filcams Cgil Firenze in merito al panico che si è creato ieri nel centro commerciale.

Un bambino ha fatto suonare l'allarme anticendio nel negozio Zara seminando il terrore tra le centinai di persone che erano presenti ai Gigli. Si è creata una vera e propria ressa per uscire dallo stabile il prima possibile. Sono dovute intervenire diverse pattuglie dei carabinieri per riportare i presenti alla calma.

“Abbiamo chiesto un incontro urgente al direttore del centro commerciale - ha detto Luppino - urge un confronto per trovare soluzioni a tutela di lavoratori, a cui servono preparazione e formazione apposite, e clienti. Ogni anno milioni di persone si recano ai Gigli, è indispensabile garantire la sicurezza per tutti in ogni situazione”.