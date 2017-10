Prostituzione, denunciato 11esimo cliente: è un 70enne

Salgono a 11 le persone denunciate per la violazione dell’ordinanza anti-prostituzione, emessa dal sindaco Dario Nardella e in vigore dallo scorso 15 settembre. L’ultima denuncia è di questa notte: ad essere denunciato è stato un 70enne, fermato in zona Rovezzano.

L'ordinanza prevede multe fino a 200 euro e carcere fino a tre mesi per chi viene sorpreso con una prostituta o anche solo a contrattare la prestazione sessuale. Inizialmente l'ordinanza non aveva limiti temporali. Dopo l'annuncio del primo ricorso al Tar è stata modificata: resterà in vigore per 6 mesi.