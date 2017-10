Prostituzione, altri due clienti multati: lucciole calate del 40%

Altri due clienti sono stati "pizzicati" a infrangere l'ordinanza emanata da Palazzo Vecchio per contrastare lo sfruttamento della prostituzione. Salgono a sei, quindi, le persone denunciate a Firenze. I numeri sono stati rivelati durante il consiglio comunale di ieri dall'assessore alla Sicurezza Federico Gianassi che si è soffermato sui risultati del provvedimento: "Già oggi la polizia municipale evidenzia una riduzione significativa del numero delle ragazze, circa il 30-40%. Ma soprattutto un clamoroso prolungamento dei tempi di permanenza delle ragazze sulla strada in attesa dei clienti. Questo indica una riduzione della domanda".

C'è però anche la polemica politica, quella sollevata dai sindaci della cintura metropolitana alle prese con le conseguenza della misura, con le latitudini del fenomeno che potrebbero spostarsi nei comuni che 'circondano' il capoluogo toscano. Motivo per cui durante il Consiglio della Città Metropolitana alcuni sindaci non hanno escluso di poter approvare il provvedimento.

"Sento dire, gli altri sindaci vanno in difficoltà? No, gli altri sindaci hanno la possibilità di adottare gli strumenti che ritengono opportuni. Certamente non posso accettare il ragionamento di un sindaco che dice 'non adottate l'ordinanza contro lo sfruttamento della prostituzione perchè potrei essere chiamato anche io ad affrontare quel problema'. Ciascuno risponde alle proprie comunità con i strumenti consentiti dalla legge".

Le cronache delle ultime ore, però, parlano di un aumento dello sfruttamento e delle donne schiave, negli appartamenti. Ma Gianassi precisa: "La nostra ordinanza si aggiunge agli altri strumenti di contrasto allo sfruttamento della prostituzione, noi non ci sostituiamo alla magistratura nè alle forze dell'ordine. Questa azione è in corso, continua, e colpisce ogni forma di prostituzione: quella in strada e quella in appartamento che, come ci risulta dalla indagini delle forze di polizia e dal lavoro dell'associazionismo, è un fenomeno assai diffuso".