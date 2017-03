Lotta alla processionaria, task de force del Comune

É scattato il monitoraggio dei tecnici della direzione ambiente del Comune sui pini presenti nel territorio comunale per prevenire il manifestarsi della processionaria nella prossima primavera. I controlli riguarderanno le piante distribuite tra parchi, giardini, scuole, impianti sportivi e lungo tutte le strade centro e quelle zone maggiormente frequentate.

In questa attività sono coinvolti anche i privati: nel 2009 il Comune ha emesso un provvedimento che impone a quanti possiedono piante di pino nei proprio giardini di adottare provvedimenti adeguati per eliminare questo bruco. Sono previste multe per chi non osserverà questo obbligo.

La processionaria è riconoscibile per la presenza di nidi dove svernano le larve sulle cime dei rami. La fase del ciclo biologico più pericolosa è quella in cui le larve escono dai nidi e si spostano verso il basso.

Il pericolo della loro presenza non è solo per gli alberi, ma anche per cani, bambini, adulti, che, in caso di contatto con i peli urticanti delle larve, potrebbero sviluppare dolorose dermatiti o, nel peggiore dei casi, anche reazioni allergiche. É importante, quindi che, insieme all'intervento pubblico ci sia anche un adeguato intervento preventivo nelle aree private.