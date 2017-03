Allarme processionaria: rimossi 3mila nidi da oltre 700 pini

“Dall'inizio delle attività sono stati rimossi circa 3mila nidi di processionaria da oltre settecento pini nei cinque quartieri della città”. A sottolinearlo è l'assessore all'ambiente di Palazzo Vecchio Alessia Bettini, dopo che lunedì scorso sei bambini che giocavano in un giardino di via dell'Argingrosso, all'Isolotto, sono finiti al pronto soccorso del Meyer dopo essere venuti a contatto con l'urticante lepidottero.

“Gli interventi continuano”, ha assicurato ieri l'assessore ricordando l'intervento dei boscaioli del Comune sui pini in piazza della Vittoria e in alcuni giardini delle scuole. Ancora in corso le operazioni di bonifica anche in viale Guidoni, dove sono stati segnalati numerosi casi, con l'impiego anche di operatori di ditte esterne.

“Le piante di pino di proprietà comunale sono oltre 4mila”, ha aggiunto Bettini, invitando i cittadini a segnalare le piante sulle quali dovessero notare esemplari di processionaria.