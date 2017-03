Processionaria: la lotta ai bruchi continua

Prosegue in molti comuni la lotta contro la processionaria del pino. Interventi sono in corso da tempo nei comuni di Firenze, Scandicci e della Piana. Con segnalazioni postate in rete dagli utenti anche da Empoli. Comune, quest’ultimo, dove quest'anno è stato eseguito nel periodo estivo un trattamento con prodotti che mirano a distruggere le larve di prima generazione e prevenire la successiva formazione dei “nidi” all'interno dei quali in seguito crescono i temuti bruchi.



Da circa due settimane i bruchi hanno iniziato a scendere dalle piante. In questa fase il bruco è visibile a terra e risulta pericoloso per l'uomo e per gli animali. In caso di contatto con i peli urticanti che porta sul dorso può provocare reazioni epidermiche e allergiche importanti.



Le raccomandazioni sono di non entrare in contatto, di non schiacciare o spazzare il bruco in quanto la peluria urticante volatilizza. Quando il bruco entra nel terreno non è più dannoso per l'uomo o per gli animali.



Chiusura momentanea di due corsie di via Mariti verso Careggi per intervento di bonifica nidi processionaria @comunefi @muoversintoscan — stefano giorgetti (@Ste_Giorgetti) 30 marzo 2017