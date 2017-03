Il principe Carlo e la Duchessa Camilla in visita a Firenze

Il principe Carlo e la Duchessa Camilla dal 31 marzo al 5 aprile saranno in Italia. La prima tappa sarà Firenze dove l'ultimo giorno di marzo celebreranno il centenario del British Institute.

La Fondazione Palazzo Strozzi assegnerà al principe Carlo il premio "Uomo del Rinascimento 2017" e proprio in queta occasione l'erede al trono pronuncerà il suo unico discorso pubblico di tutto il viaggio.

I due reali avranno anche modo di provare le eccellenze culinarie toscane e parteciperanno ad un evento, a palazzo Pitti, legato all'impegno della fondazione del principe "Campaign for Wool", per la promozione della lana, fibra sostenibile e biodegradabile.

Nei giorni successivi faranno tappa a Vicenza, Ercolano, Amatrice e Roma (4 e 5 aprile) dove incontreranno il Papa e il presidente Mattarella.