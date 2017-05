Primo Maggio: ricordato Fabio, il giovane morto sul lavoro all'Osmannoro

In occasione della Festa del Lavoro è stato ricordato Fabio Rossini, il 21enne morto alcuni giorni fa in un incidente avvenuto in una fabbrica di spedizioni all'Osmannoro. Stamani iI sindaco Nardella, accompagnato dall'assessore Gianassi, ha portato le condoglianze alla famiglia del ragazzo presso il luogo dell’incidente, in un momento di cordoglio organizzato dai sindacati.

Il giovane è poi stato ricordato durante la cerimonia che si è tenuta a Palazzo Vecchio per la consegna delle stelle al merito del lavoro, l'onorificenza conferita dal presidente della Repubblica a coloro che "nella loro esperienza lavorativa si sono distinti per perizia, laboriosità, condotta morale e anzianità di servizio". “E’ un primo maggio molto triste a Firenze: voglio ricordare Fabio, giovane di soli 21 anni morto sul lavoro qualche giorno fa - ha detto l’assessore al lavoro Federico Gianassi. Morire di lavoro è inaccettabile”.

La cerimonia di consegna si è svolta nel Salone dei Cinquecento, alla presenza, tra gli altri, del prefetto Alessio Giuffrida. I premiati, da tutte le province toscane, sono stati 74. “Ogni cittadino privo di un posto di lavoro – ha detto il prefetto Giuffrida - deve essere in cima ai nostri pensieri. Chiunque rappresenti un’istituzione, di qualunque natura, politica, amministrativa, sindacale, datoriale, scolastica, deve fare con determinazione tutto quello che serve. Una sfida impegnativa e collettiva.” Il giovane operaio scomparso nell'incidente dell'Osmannoro è stato ricordato dallo stesso prefetto che ha rivolto un pensiero ai caduti sul lavoro.