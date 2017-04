Primarie Pd, Pieraccioni tremendo: "Pare Amici miei"

Non si può certo dire che le primarie del Pd stiano appassionando gli italiani, meno che mai il comico fiorentino Leonardo Pieraccioni, che dopo il confronto tv di ieri sera tra i tre candidati aspiranti alla segreteria (Matteo Renzi, Andrea Orlando e Michele Emiliano), li ha bacchettati ben bene su Facebook.

"I' Perozzi, i' Professor Sassaroli e i' Necchi", ha scritto Pieraccioni, in riferimento ai personaggi della nota serie di Mario Monicelli, postando una foto che ritrae i tre candidati negli studi televisivi di Sky.

Post breve ma incisivo, come a dire: "Sembra Amici Miei". In passato Pieraccioni è già stato più volte critico con Matto Renzi. Per la cronaca, le primarie del Pd ('gazebo' aperti anche a Firenze), si terranno domenica prossima, 30 aprile (qui tutte le info su orari e modalità del voto).