Tutti vestiti da Fantozzi e Filini per la prima 'Coppa Cobram' / FOTO

C'era anche chi si è fatto costruire la 'nuvola dell'impiegato' sulla bicicletta, quella che puntualmente compariva quando Fantozzi andava in vacanza. Filini, Fantozzi e geometra Calboni (ovviamente ingessati per evitare di fare la corsa, come nella foto sopra) hanno animato la prima edizione fiorentina della 'Coppa Cobram', quella del terzo film della celebre saga in cui il ragioniere e i suoi colleghi sono costretti a partecipare a un’estrema gara ciclista perché il loro capo, il Visconte Cobram, è appassionato di questo sport.

L’associazione Rondinella del Torrino insieme alla pagina Facebook Coppa Cobram ed alla UISP Sezione Ciclismo di Firenze ha organizzato la gara che è partita questo pomeriggio verso le 18 dal circolo della Rondinella. La corsa, lunga circa 12 km, ha visto la partecipazione di un centinaio di appassionati. Meno di un mese fa Paolo Villaggio, creatore e interprete di Ugo Fantozzi, si è spento all'età di 84 anni.