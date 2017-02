Presentazione di un libro "Flat tax: la rivoluzione fiscale in italia è possibile"

PRESENTAZIONE LIBRO "FLAT TAX: LA RIVOLUZIONE FISCALE IN ITALIA È POSSIBILE" Pagare meno pagare tutti è solo uno slogan o è la base di una vera e propria rivoluzione fiscale? Può una tassa unica aiutare un sistema produttivo come quello italiano? Gioverebbe solo ai ricchi o anche ai meno abbienti? Sarebbe costituzionale? Per rispondere a queste e altre domande siete invitati venerdì 3 marzo prossimo alla presentazione del nuovo libro di Armando Siri Flat Tax: la rivoluzione fiscale in Italia è possibili. L'evento si svolgerà nella Sala dei Gigli del Palazzo del Pegaso a partire dalle ore 17:30. Interverranno anche Jacopo Alberti e Manuel Vescovi rispettivamente Consigliere Regionale e Capogruppo in Regione e Lorenzo Somigli, Segretario dei Giovani Toscani; partecipano anche i consiglieri regionali della Lega Nord Toscana. La presente vale come invito a partecipare Ufficio Stampa Lega Nord Firenze

Gallery