Polizia Municipale: premiato Andrea, l'agente che salvò 19enne tuffandosi in Arno / FOTO

Andrea Rossellini, l'agente della polizia muncipale che il 7 marzo scorso si tuffò in Arno e salvò una ragazza di 19 anni, tuttora ricoverata in ospedale, ha ricevuto questa mattina una targa dal sindacato al quale è iscritto, la Uil Fpl, come premio per il suo coraggio e la sua dedizione al lavoro.

"Grazie a tutti, sono emozionato e orgoglioso del riconoscimento", le parole dell'agente. "E' un orgoglio avere Andrea tra gli iscritti del nostro sindacato. Con Andrea premiamo un mestiere complicato e difficile dove i ragazzi danno l'anima per salvaguardare la sicurezza dei cittadini", commenta Flavio Gambini, responsabili enti locali di Uil Fpl Toscana.

Il sindacato ha inoltre deciso di offrire all'agente il rinnovo della tessera sindacale. A Rossellini è giunta anche una lettera del segretario nazionale della Uil Fpl Michelangelo Librandi.

VIDEO - Il salvataggio della 19enne in Arno