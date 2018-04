Il prefetto Giuffrida va in pensione: “Onorato di accomiatarmi a Firenze”

Alessio Giuffrida, da tre anni prefetto di Firenze, lascia l’incarico per raggiunti limiti di età. Oggi, 26 aprile, è l'ultimo giorno di lavoro. Era arrivato nel capoluogo toscano il 29 giugno 2015. Nato a Catania nel 1953, sposato con una figlia, Giuffrida proveniva da Cagliari, ma conosceva la Toscana per aver guidato la prefettura di Lucca, dopo essere stato prefetto di Pesaro e Urbino. Il nuovo rappresentante del governo non è stato ancora nominato.

“Nel momento di lasciare l’incarico di prefetto di Firenze desidero inviare un cordiale e grato saluto a tutti i cittadini, alle autorità civili, militari e religiose, alla magistratura, ai sindaci della provincia e a tutti gli amministratori locali, alle organizzazioni economiche e sindacali, al mondo della cultura, dell’associazionismo, del volontariato e della stampa. Un pensiero particolarmente riconoscente va alle forze dell'ordine, ai vigili del Fuoco e alle polizie municipali per l’alto impegno professionale e umano speso quotidianamente nella tutela della legalità e della sicurezza collettiva”, si legge nel messaggio di congedo diffuso dal prefetto.

“L’esperienza fiorentina ha rappresentato un momento molto significativo della mia carriera, permettendomi di conoscere un territorio straordinario e la sua gente generosa che custodisce da sempre, con orgoglio e fierezza, le sue tradizioni, la sua storia e la sua cultura. Firenze, ho incontrato una cittadinanza particolarmente attenta all’operato dei suoi amministratori e determinata nel condividerne le scelte in un confronto incessante, spesso serrato, decisivo per la crescita e lo sviluppo delle idee. Un grazie particolare al sindaco Dario Nardella e a tutti gli altri sindaci della provincia, nonché al presidente della Regione Enrico Rossi, con i quali è stato possibile attuare una collaborazione reciproca che ha dato ottimi risultati. Sono onorato di accomiatarmi proprio in questa comunità così ricca di partecipazione e di impegno”.