Prato, calci e schiaffi alla capotreno: erano senza biglietto

Chiede il biglietto a due ragazze, quest'ultime ne sono sprovviste e la aggrediscono. E' successo ad una capotreno, una donna sui 30 anni, durante il normale giro di controllo dei biglietti sul treno 3034 partito da Firenze SMN e diretto a Pisa.

La donna ha chiesto il biglietto a due ragazze di circa 20 anni di nazionalità italiana. La capotreno ha quindi chiesto le generalità ad una di loro per fare la multa. Mentre si stavano svolgendo le operazioni di identificazione, il treno é arrivato alla stazione di Prato Centrale, e le ragazze hanno tentato di scendere. Alla porta della carrozza una di loro, fa sapere Uil trasporti in una nota, ha sferrato al capotreno un calcio e uno schiaffo, per poi allontanarsi di qualche passo. Tornata subito indietro, le ha inveito contro, le ha sferrato una serie di calci e un cazzotto al volto sbattendola sulla fiancata del treno.

La capotreno è stata poi soccorsa da altri 4 viaggiatori che hanno cercato di fermare l'aggressione incontrando non poche difficoltà. Il trambusto della colluttazione ha allarmato anche il capostazione, che, uscito dal suo ufficio per intervenire, ha ricevuto un colpo alla testa, per fortuna senza gravi conseguenze. Al capotreno, portata in ospedale, è stata riscontrata una infrazione a una costola e la frattura del naso con 25 giorni di prognosi.