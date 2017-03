Prato, accoltellato alla fermata del bus: 38enne trovato in una pozza di sangue

Era appena sceso dal bus, quanto è stato aggredito ed accoltelato alla gola, con un cacciavite o un coltello. Il suo corpo è stato ritrovato in una pozza di sangue poco lontano dalla fermata del bus di piazza Falcone e Borsellino, pieno centro di Prato, a due passi dal tribunale. Lo riporta l'edizione on line di Repubblica Firenze.

L'agguato e l'omicidio sono avenuti ieri sera, giovedì 30 marzo, intorno alle 21. L'uomo ucciso, Leonardo Lo Cascio, 38 anni, pratese, faceva il portiere di notte in un albergo e stava proprio recandosi al lavoro, prima del terribile agguato. I carabinieri sono stati avvisati dell'avvistamento del corpo dell'uomo da una telefonata anonima.

Sul posto è sopraggiunta la sezione scientifica dei carabinieri. Poco distante dal corpo dell'uomo sono stati ritrovati, all'interno di un cassonetto, lo zaino e i documenti. Non ci sono segni di trascinamento, duqnue l'uomo è stato ucciso proprio lì, in una zona della città normalmente molto trafficata. Per il momento non si esclude alcuna pista di indagine, al vaglio degli inquirenti anche le telecamere della zona.