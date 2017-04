Malata di tumore, Poste risponde a Cgil: “Nessuna discriminazione”

Dopo la denuncia, ieri, di una dipendente malata di tumore e discriminata, Poste Italiane risponde alla Cgil.

"Nessuna discriminazione ai danni della dipendente ammalata. L’Azienda tiene nella dovuta attenzione la legittima aspirazione della donna a ottenere il trasferimento presso un ufficio postale come addetta allo sportello. Poste Italiane attenderà, quindi, che le condizioni di salute della donna le permettano di sostenere i necessari colloqui di selezione per il posto a cui la dipendente si è candidata”, scrive l'azienda in una nota di smentita.