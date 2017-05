Poste, via a 10 giorni di sciopero

Riparte la protesta dei lavoratori di Poste Italiane contro il piano di privatizzazione proposto dall'azienda. Da domani, lunedì 15 maggio, via a 10 nuovi giorni di sciopero degli straordinari in tutta la Toscana, Firenze compresa.

I sindacati regionali di Cgil e Cisl denunciano una “situazione insostenibile per carenza di personale negli uffici e le precarie condizioni dei mezzi necessari alla consegna della corrispondenza e di pacchi da recapitare”.

“In Toscana - spiega Marco Nocentini, segretario regionale di Cisl Poste -, il personale allo sportello e al recapito è insufficiente a garantire i servizi, con una situazione sempre più sostenibile: raccomandate in giacenza per tempi più lunghi, ore di coda agli sportelli, difficoltà sempre maggiori nelle consegne. Il personale inoltre continua a essere incentivato a andare in pensione senza la previsione di nuove assunzioni, che sono invece necessarie”.