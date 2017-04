Poste, Cgil denuncia: “Grave episodio di discriminazione verso una malata di tumore”

In servizio alle Poste, da quindici anni. L'idoneità allo scatto professionale, il trasferimento dalla zona smistamento pacchi alla sportellistica – a tutti gli effetti una promozione - le era stata certificata nel 2008. Attendeva questo “scatto” da nove anni, scatto che non è mai avvenuto, nonostante le spettasse di diritto. Questa, in sommi capi, la storia di una signora siciliana, ma residente a Firenze, addetta alla zona smistamento del CMP – il centro di meccanizzazione postale, già soggetto ad un forte ridimensionamento, si parla di 600 esuberi – di Castello, la cerniera tra Firenze e Sesto Fiorentino. Poi la malattia, un tumore, che la costringe ad assentarsi dal lavoro per sottoporsi alle cure. E' questo il momento in cui il nome della signora 'scompare' dalla graduatoria pubblica, con la donna che, oltre alla malattia, ha dovuto affrontare anche lo scoramento di essersi vista passare di fronte altri colleghi che avevano meno punti rispetto a lei.

Il caso – fanno sapere dalla Cgil – è stato segnalato in direzione che però “non si è degnata di una risposta. Nessuna spiegazione è stata data al sindacato, né alla diretta interessata. Anche da questo, oltre che dalla gravità oggettiva dell’accaduto, promana la scelta di denunciare pubblicamente il fatto.” Denuncia che ha avuto luogo questa mattina, sotto forma di conferenza stampa. Una lettera, da parte del sindacato, era stata inviata a Poste Italiane, in data 8 marzo, un giorno non casuale: nell'azienda di servizi epistolari, la manodopera femminile rappresenta il 64% dell'intera forza lavoro, nel 2007 - ricordano dal sindacato – la compagnia fu premiata col bollino rosa per le pari opportunità. “Ma ne ho sentite diverse, purtroppo, di storie di questo tipo – fa eco Paola Benedetti, Rsu – ci sono state troppe colleghe che hanno avuto questo problema e che poi, al rientro della malattia, hanno avuto anche un difficile reinserimento all'interno del centro di meccanizzazione postale. Qui siamo di fronte al fatto che la signora è stata considerata come un fantasma, sia nella graduatoria che dall'azienda, che non l'ha mai contattata, non l'ha mai rassicurata”. Alla lettera inviata dal sindacato non ne è mai seguita una vergata da Poste Italiane, per quanto un feedback ci sia comunque stato, questa mattina, proprio pochi minuti prima dell'incontro stampa con i giornalisti. “C'è stato detto di fare attenzione a quello che avremmo detto questa mattina – conferma un teso Graziano Benedetti, segretario regionale di Slc Cgil – ho ricevuto una telefonata dal capo del personale nazionale e da quello regionale. Il senso della telefonata era “attenzione che c'hai famiglia”.

C'è tensione nell'aria ed al sindacato nessuno crede all'errore, volontario o meno. “Come può essere un disguido? Dopo la lettera dell'otto marzo, bisogna che l'azienda si assuma le responsabilità d'impresa, che ha anche ambiti sociali”. Sottolineando, inoltre, come “nulla tolga all'azienda la possibilità di darle un incarico”. Cosa che, ad oggi, non è però successa. La protagonista di questa storia, al momento, è in Sicilia a curarsi, ha scelto di tornare vicino ai parenti in un momento di difficoltà. Il sindacato, invece, annuncia battaglia: “Andremo fino in fondo, con tutti i mezzi possibili, parliamo di malati oncologici trattati come pesi morti.”