Ataf, 32 nuove porte telematiche a difesa delle preferenziali

Trentadue nuove porte telematiche a difesa delle corsie preferenziali; un filo diretto tra la sala radio dell'Ataf e la polizia municipale, per interventi rapidi in caso di ostruzione alla circolazione da parte di veicoli fermi o altri ostacoli (con presenza di carri attrezzi nelle zone segnalate dall'azienda); potenziamento della presenza dei vigili urbani lungo le corsie preferenziali; revisione dei tempi semaforici in zona stazione; conferma delle risorse già stanziate con ulteriori 400mila euro per il miglioramento del servizio del trasporto pubblico locale e dell'accessibilità in centro storico.

Sono gli impegni presi dal sindaco di Firenze Dario Nardella nell'incontro di questa mattina con i rappresentanti sindacali dei lavoratori dell'Ataf: “Impegni nella giusta direzione, a seguito dei quali abbiamo deciso di ritirare al protesta dei 'bus lumaca' indetta per lunedì 15 maggio – spiega Alessandro Nannini, dell'Rsu di Ataf -. Tali impegni devono però concretizzarsi in un atto formale in consiglio comunale, e non restare solo sulla carta”. Motivo per cui una delegazione di lavoratori Ataf lunedì sarà presente a Palazzo Vecchio durante i lavori del consiglio comunale.

Nardella si è impegnato anche per l'estensione degli orari della ztl notturna nel centro storico (la cosiddetta Ztl no-stop entra in vigore il prossimo 1° giugno) e nel concomitante potenziamento dei servizi di Trasporto pubblico locale. Previsto anche per il futuro un maggiore coordinamento dei provvedimenti di mobilità da adottare per eventi e manifestazioni alla Fortezza, in particolare per gli eventi di Pitti, tenendo conto anche della prossima apertura del nuovo sottopasso su viale Strozzi, prevista anch'essa per il 1° giugno. Un nuovo incontro tra i sindacati dell'Ataf e il sindaco Dario Nardella è previsto per settembre.