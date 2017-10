Ieri mattina un padre ha portato via il figlio davanti alla madre, da cui è separato, quando la donna è andata a riprendere il minore a scuola. Questo perchè l'uomo non condivideva il sistema educativo della ex compagna. La donna ha quindi chiesto l'intervento del 113. Il padre è stato rintracciato poco dopo. E' stato denunciato. Indosso gli è stato trovato un taglierino.