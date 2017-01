Via Nazionale: porta telematica per bloccare l'accesso alle auto

Si è svolta ieri in Palazzo Vecchio la terza riunione del tavolo tecnico-politico per definire la viabilità da istituire con l'avvio dei cantieri della tramvia in via Valfonda e nella zona della stazione. Presenti anche rappresentanti del trasporto pubblico locale (Busitalia-Ataf), di Firenze Parcheggi, delle cooperative di taxi e di Quadrifoglio.

L'amministrazione comunale ha definito con Ataf le linee da instradare su via Nazionale, sebbene sia prevista una ulteriore verifica dell'incrocio tra piazza Indipendenza e via XXVII Aprile (bisogna capire se i bus riescono a svoltare in quel punto).

È stata inoltre confermata la decisione di separare su via Nazionale il traffico privato da quello dei mezzi pubblici con la collocazione di una porta telematica. Sarà comunque garantito l’accesso libero, prima dell’apparecchio, verso il Mercato Centrale.

Per quanto riguarda l’ingresso all’area della stazione per i mezzi privati, questo potrà avvenire direttamente da viale Strozzi ed anche da via Santa Caterina d’Alessandria, attraverso una viabilità alternativa per giungere fino a piazza Adua e da qui accedere alla stazione e al parcheggio interrato.

Quindi su via Nazionale, prima della porta telematica, sarà a disposizione una viabilità a sinistra verso il mercato e una viabilità a destra (ancora da definire il punto dove fare deviare le auto verso destra) per raggiungere la stazione. La prossima settimana gli uffici si riuniranno per predisporre i provvedenti definitivi da attuare entro fine febbraio.