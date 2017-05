Furto accanto la chiesa: rubati gelati e caramelle dei bambini 

Furto nella notte nella canonica della chiesa di Sant Ilario a Colombaia, a due passi da Porta Romana. Ignoti, dopo aver forzato una porta e una finestra, hanno messo a soqquadro i locali di un'area ricreativa destinata ai bambini. Arraffando cinquanta euro in contanti prima di uscire. In più avrebbero portato via caramelle e gelati di solito destinati ai piccoli ospiti. Sul posto è intervenuta la polizia.