Porta al Prato, refurtiva negli slip davanti alla tramvia

Era fermo nei pressi della fermata della tramvia di Porta a Prato quando il suo sguardo ha incrociato una “pantera”della polizia. Appena la volante si è avvicinata, il protagonista della vicenda - un cittadino albanese di 27 anni - si è allontanato allungando il passo. Così ieri mattina l’atteggiamento dell’uomo ha attirato l’attenzione degli agenti i cui sospetti hanno trovato conferma non appena è scattato il controllo: ben occultati sotto i pantaloni nascondeva 3 anelli d’oro con pietre e un orologio da donna “Tissot” con quadrante bianco.



Di fronte alla scoperta il 27enne avrebbe raccontato di aver ricevuto gli oggetti da uno sconosciuto in strada; la spiegazione non ha però convinto i poliziotti che hanno così deciso di fargli anche una visita a casa.



In un appartamento a Campi Bisenzio, tra gli effetti personali del fermato, è saltato fuori un altro orologio - un cronografo “Fendi” con quadrante nero e cinturino in pelle - oltre ad uno smartphone di “dubbia provenienza”. Consultando infatti la rubrica del telefono gli operatori non ci hanno messo molto a risalire al legittimo proprietario, recentemente vittima - agli inizi del mese di dicembre - di un furto in abitazione messo a segno alla Rufina. Per il cittadino albanese è al momento scattata un denuncia per ricettazione. La polizia sta ora cercando di accertare la provenienza degli anelli e degli orologi sequestrati nel corso dell’attività.