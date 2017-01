Porta al Prato: inseguito in strada con un coltello da cucina 

Ieri notte un 23enne è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere dopo esser stato fermato con un coltello da cucina lungo 29 centimetri.

L'uomo, già noto per reati nell'ambito degli stupefacenti e del patrimonio, era stato visto correre dietro - con in mano il coltello – a un uomo lungo via Il Prato e poi via Orto Oricellari. Sul posto è intervenuta la polizia che lo ha bloccato prima che la situazione potesse degenerare.

Da quanto appurato, il 23enne sarebbe andato su tutte le furie dopo che l'altro soggetto, un pusher, non gli avrebbe venduto la droga perchè non aveva abbastanza soldi da consegnargli per l'acquisto dello stupefacente.

Da tempo quest'area presenta numerose criticità, segnalate da un comitato di cittadini di Via Palazzuolo. Di recente questi hanno incontrato l'amministrazione ottenendo la prossima installazione di alcune telecamere che andranno ad aggiungersi a quelle già presenti.