Attraversa i binari con le cuffie: muore travolto tra Pontedera ed Empoli

Ieri pomeriggio un 31enne nigeriano è stato investito da un treno in transito nei pressi della stazione ferroviaria di San Romano (Montopoli Valdarno) sulla linea che collega Pontedera ed Empoli. La circolazione è stata bloccata con ritardi segnalati da Trenitalia fino a 60 minuti. Il treno era il regionale veloce 3170.



Il giovane, secondo quanto ricostruito dalla polizia ferroviaria, avrebbe attraversato i binari con le cuffie per la musica non sentendo dunque il rumore del convoglio in arrivo né le grida dei presenti che cercavano di avvertirlo del pericolo. Sul posto sono intervenuti 118, polfer e carabinieri.