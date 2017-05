Ponte Vecchio, tentano di borseggiare turista poi lo minacciano

Ieri pomeriggio tre cittadini romeni, di 26, 28 e 31 anni sono stati arrestati dopo aver tentato di borseggiare un turista coreano su Lungarno Guicciardini. L'uomo si era distaccato dalla famiglia per vedere la chiesa di San Jacopo Soprarno quando i tre gli sono apparsi alle spalle. La vittima si è accorta che stavano tentando di borseggiarlo grazie ad un riflesso in una vetrina. Per questo ha subito tentato di allontanarsi. Ma i tre lo hanno seguito cominciando a minacciarlo di morte nel caso avesse allertato la polizia.



Scena che si è svolta davanti ai due figlie piccole dell'uomo. Proprio in quel momento stava passando una volante della polizia a cui la famiglia, le piccole erano in lacrime, ha chiesto aiuto. Gli agenti hanno subito bloccato il trio, due di loro già con precedenti per reati contro il patrimonio, arrestandoli per tentato furto. Dai riscontri è emerso che, nei giorni scorsi, i tre avevano preso in affitto una camera nella zona del Mercato Centrale.