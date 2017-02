Ponte Vallina, il sindaco: "Migliorerà qualità di vita dei cittadini"

"L'adeguamento stradale del nuovo doppio ponte di Vallina avrà uno sviluppo complessivo di circa 1,2 km con una larghezza totale di 9 metri e mezzo". E' quanto ha fatto sapere oggi, pubblicando anche un post sul suo profilo Facebook, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini. Il progetto, il cui iter è partito ieri, consentirà di bypassare l'abitato di Vallina nel collegamento fra la Provinciale 34 e la Statale 67. Tutto dopo la valutazione ambientale che svolgerà la Regione con la la Città Metropolitana di Firenze, i Comuni di Fiesole, Pontassieve e Bagno a Ripoli e il Ministero beni e attività culturali e turismo.

"Un altro passo avanti verso il doppio ponte di Vallina che ci riempie di soddisfazione - ha commentato Casini - l'Anas ha garantito in tempi rapidi l'approvazione del progetto definitivo, come fu concordato nell'incontro a Roma del 4 novembre 2015, presenti sindaci e assessori al territorio di Fiesole, Bagno a Ripoli e Pontassieve e grazie all'impegno del Governo, espresso dal viceministro alle infrastrutture Riccardo Nencini, al quale va la nostra riconoscenza, estesa ai tecnici dell'Anas. La Sp 34 è oggi una delle arterie ripolesi di maggior sofferenza per il traffico e, con essa, l'abitato di Vallina - ha concluso il sindaco - con quest'opera la qualità della vita degli abitanti della zona avrà un notevole miglioramento".