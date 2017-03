Ponte Santa Trinita: torna il pericolo cadute | FOTO

Torna il pericolo turisti incauti sul Ponte Santa Trinita. Un problema che si era già verificato più volte in passato e che ha causato problemi, a partire dall'episodio accaduto il 22 maggio 2015, quando un giovane marocchino fu protagonista del salvataggio di un turista francese che stava per affogare in Arno dopo la caduta per essersi esposto troppo dal muretto sotto il ponte con l'intento di scattare delle foto.

Questa mattina due giovani sono stati immortalati sul ponte. Il pericolo più grande si verifica durante le ore notturne quando sul muretto salgono giovani in preda ai fumi dell'alcol e dall'equilibrio precario. L'amministrazione comunale è chiamata ancora una volta a trovare una soluzione per prevenire quello che, con l'arrivo della bella stagione, potrebbe diventare un pericolo concreto.