Ponte Rosso e Giardino dell'Orticoltura: "Ben ritrovato bivacco"

"Quest'oggi abbiamo passato al setaccio un'altra zona della nostra città: è stata la volta del Parterre" dichiara Lorenzo Somigli Segretario Giovani Lega Nord Firenze. "Abbiamo deciso di controllare il Ponte Rosso e il giardino dell'Orticoltura proprio perché ci sono pervenute svariate segnalazioni dei cittadini residenti allarmati dal degrado che sentono aumentare. Ecco il nostro breve resoconto. Sotto il Ponte Rosso si può ammirare il consueto accampamento, troppe volte sgomberato e puntualmente ricomparso. Abbiamo percorso l'argine sotto l'arcata del ponte dove abbiamo rinvenuto materassi, vestiario, cartoni: tutto il necessario per soggiornarvi stabilmente. Alcuni cittadini ci riferiscono inoltre di loschi individui visti aggirarsi per le vie con fare sospetto provenienti proprio da sotto il ponte. È bene ricordare che al momento dell'intitolazione a Vittorio Vettori della passerella sul Mugnone il sindaco promise un intervento risolutivo. Una volta terminata la cerimonia, una volta svanita la stampa, nulla purtroppo è cambiato".

"Passando all'altro punto" continua "ci preme far presente che alcune zone del giardino dell'Orticoltura, soprattutto quelle prospicienti ai muri, sono diventate delle latrine a cielo aperto utilizzate principalmente da coloro che vivono sotto il ponte. Non è raro che siano i cittadini o i frequentatori del parco a ripulire di loro iniziativa i muri, soprattutto d'estate per evitare sgradevoli effluvi. Tutto ciò a nostro giudizio concorre a creare un clima di insicurezza".

"Pertanto" conclude Somigli "al fine di aumentare la sicurezza effettiva e percepita, chiediamo l'istallazione di una telecamera per la videosorveglianza che possa fungere da deterrente per i malintenzionati e di rimuovere l'accampamento sotto il Ponte Rosso. Agiamo prontamente per far sentire protetti i nostri concittadini!"

