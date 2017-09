Via Ponte alle Mosse, botte fuori dal locale

Ieri sera la polizia è intervenuta in Via Ponte alle Mosse dove era stata segnalata una lite tra cittadini sudamericani. Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato un 51enne con una ferita alla testa. Da quanto ricostruito, il 51enne sarebbe stato colpito da un giovane connazionale - gestore di un locale - con una bottiglia dopo che non intendeva andar via dal locale notturno. Il 27enne è stato denunciato per lesioni. Il 51enne, che avrebbe preso a calci la porta del locale e scatenato così la reazione del giovane, dovrà invece rispondere dell'accusa di danneggiamento.