Ponte a Greve, serie di furti nel centro commerciale: arrestata

Dopo numerose segnalazioni di furti all'interno dei negozi del centro commerciale di Ponte a Greve, i carabinieri hanno deciso di svolgere un servizio di prevenzione con militari in abiti civili. E questo ha subito dato i suoi frutti. Stamani una 54enne della provincia di Taranto è stata bloccata mentre portava via le placche antitaccheggio da un iPhone 8 plus (modello dal valore commerciale di mille euro). La 54enne è stata fermata mentre tentava di fuggire dal negozio. E' finita in manette con l'accusa di furto aggravato.