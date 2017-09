Ponte a Greve: aggredito con lo spray al peperoncino 

Ieri sera un 29enne italiano ha chiesto aiuto alla polizia dichiarando di esser stato aggredito da una coppia di uomini che lo avrebbero stordito spruzzandogli in volto del gas utilizzando una bomboletta di spray al peperoncino. Ai due, provenienti dall'Est Europa, si sarebbe poi aggiunto un cittadino sudamericano che avrebbe colpito il 29enne con calci, pugni e un bastone. Violenza utilizzata per portargli via uno smartwatch e il portafogli. La vittima si trovava nei giardini di Via Bugiardini perchè stava aspettando un amico. L'aggressione, secondo il racconto, sarebbe stata immotivata. Sette i giorni di prognosi per il 29enne.