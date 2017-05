Donna scompare a Pontassieve, corpo recuperato in Arno | FOTO

Il cadavere di una donna di 78 anni è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco in Arno, a Pontassieve all'altezza di via di Rosano. Si tratta di una persona per cui era scattato l'allarme poche ore prima: l'anziana, sofferente di Alzheimer, da qualche tempo avrebbe manifestato l'intenzione di suicidarsi. Sul posto è intervenuto un elicottero e le ricerche, scattate su richiesta dei carabinieri, sono proseguite per alcune ore.