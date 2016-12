Pontassieve, con il Panettone arriva il licenziamento: rabbia alla Belfiore

Insieme agli auguri la lettera di licenziamento. È successo alla Belfiore S.a.s. delle Sieci, Pontassieve, alla vigilia di Natale. I sette dipendenti, durante il tradizionale scambio di auguri, si sono visti consegnare assieme al pacco natalizio la lettera di licenziamento, con decorrenza 29 dicembre per cessazione di attività.

“Avevamo incontrato la proprietà un paio di settimane fa per discutere delle prospettive future - spiega Iuri Campofiloni, della Fiom Cgil di Firenze -. Ci avevano assicurato l'impegno a proseguire l'attività, tanto che i dipendenti stavano lavorando alla campionatura per il 2017”.

La Belfiore è una fabbrica storica di argenteria e oreficeria, fondata a Firenze nel 1948, successivamente trasferita alle Sieci. Da allora grazie alla professionalità delle sue maestranze ha iniziato a realizzare prima articoli decorativi e poi accessori moda anche per marchi prestigiosi, che oggi esporta in tutto il mondo.

“Stupisce questa decisione – prosegue Campofiloni –, l'attività negli ultimi anni non ha accusato particolari difficoltà, non ha attivato alcun ammortizzatore ed è stata puntuale col pagamento degli stipendi”. La Fiom Cgil si è riunita in assemblea con i lavoratori, che chiedono alle istituzioni di intervenire: oggi è previsto un incontro con il sindaco di Pontassieve Monica Marini.

“Non è la prima volta che un'azienda chiude, ma questo modo di agire è inaccettabile – conclude il sindacalista -. Dopo un dicembre passato a lavorare sodo per terminare le consegne, la proprietà ha comunicato all'improvviso i licenziamenti con la stessa leggerezza con cui ha consegnato loro panettone e spumante. Con stupore, sdegno e rabbia denunciamo questi modi, lesivi della dignità umana".