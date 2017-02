Droga, poliziotti camuffati da geometri del Comune 

Hanno abbandonato la divisa per indossare delle casacche da geometri e così avvicinare un pusher molto lesto. E' stato questo l'espediente utilizzato da una coppia di agenti di polizia per arrestare un 25enne marocchino dedito allo spaccio di stupefacenti nella zona di Via Pistoiese. Gli agenti, diretti dal commissario capo Antonio Nori, hanno utilizzato il travestimento in quanto questo angolo delle Piagge – dove si susseguono i servizi contro lo spaccio di droga – non è facile da raggiungere senza essere notati. Quindi, vestite le pettorine e armati di planimetri e strumenti del mestiere, sono arrivati "inosservati" fino a Via Veneto. Qui hanno assistito ad uno paio di scambi di droga, hashish e cocaina, per mano del nordafricano. Quindi sono balzati allo scoperto, stavolta però con le manette.