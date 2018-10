Tecnologia: la polizia fiorentina presenta il nuovo mezzo dei CSI / FOTO

Il Forensic Fullback della polizia arriva anche in Toscana: si tratta di un nuovo mezzo, in dotazione alla Scientifica, attrezzato con le più moderne tecnologie studiate per i sopralluoghi giudiziari. Stamani il mezzo è stato presentato in Piazza Signoria alla presenza del Questore Alberto Intini.

Il veicolo è dotato di una doppia cabina e di alloggiamenti con sportelli laterali che permettono di accedere a un vano di carico attrezzato ed equipaggiato per i rilievi biologici, chimici, fisici e dattiloscopici.



Tra le dotazioni supplementari è da evidenziare un gazebo portatile (per delimitare la scena del crimine in contesti particolarmente complessi), un contenitore frigo (per garantire la conservazione dei reperti biologici) e tutto l’occorrente per i sopralluoghi, (pinzette e provette sterili, lenti d’ingrandimento, occhiali di protezione, buste di sicurezza per la custodia dei reperti, luminol - per esaltare le tracce biologiche - e luci forensi).



Il veicolo è inoltre dotato del “Sistema Mercurio” per la consultazione delle banche dati delle forze di polizia e di un’apparecchiatura che consente all'operatore della Scientifica di trasmettere, in tempo reale, le immagini del sopralluogo alla centrale operativa.



L’evento di oggi oltre alla stampa locale non ha mancato di attirare la curiosità di passanti, turisti e semplici appassionati di questo affascinate settore investigativo.



