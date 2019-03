Polizia municipale: assunti 16 nuovi agenti

Nuovi agenti della polizia municipale, assunti a tempo determinato anche grazie al contributo di Toscana Aeroporti Spa. Donne e uomini che si occuperanno di presidiare le zone adiacenti all’aeroporto Vespucci e dei rioni circostanti di Peretola, Brozzi, Quaracchi e Le Piagge, con uno sguardo anche alla sicurezza stradale e urbana, e dello sviluppo del vigile di quartiere.

Complessivamente si tratta di 16 agenti, la metà entreranno in servizio subito, gli altri al termine delle assunzioni del contingente di 100 vigili selezionati con il concorso appena concluso. Oggi il primo gruppo di 8 agenti è stato presentato dal sindaco Dario Nardella e da Cristiano Balli, il presidente del Quartiere 5 dove si svolgerà l’attività dei nuovi agenti, proprio nella sede di Villa Pallini. Presenti anche il presidente di Toscana Aeroporti spa Marco Carrai, l’assessore alla sicurezza urbana e Polizia Municipale Federico Gianassi e il comandante Alessandro Casale.

I neo assunti arrivano dalla graduatoria per agenti di polizia municipale a tempo determinato, redatta a seguito del bando pubblicato per il progetto con la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze; gli altri invece arriveranno dalla graduatoria del concorso appena concluso non appena saranno concluse le procedure per l’ingresso degli agenti a tempo indeterminato.